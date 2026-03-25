きょう午前、山形県酒田市の民家敷地内にある小屋にクマがいるのが目撃されました。クマは小屋に居座り、市は緊急銃猟の判断をしてクマを駆除しました。 【写真を見る】今年初の緊急銃猟による駆除住宅の農業用倉庫にクマ居座る（山形・酒田市） 人への被害は確認されていません。 酒田市によりますと、きょう午前６時前酒田市中野俣の住宅の農業用倉庫の中にクマがいるのを住民が目撃しました。 クマは体長７３センチ、２０