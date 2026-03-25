消えない生きづらさの正体は「ACEs」かも【画像を見る】家事も仕事も背負い込んでしまう人が見直すべき２つのポイント■「頑張りすぎてしまう」あなたへ「なんだか毎日が生きづらい」「周りと比べて落ち込んでしまう」「些細なことでパニックになる」…。そんな思いを抱えながら、必死に家事や育児、仕事をこなしている方は少なくありません。また、その生きづらさを「自分の性格が弱いから」「自分の性格が弱いから」「努力が足り