元イングランド代表のMFデイビッド・ベッカム氏が３月25日、公式インスタグラムを更新。６枚の写真をアップロードした。公開したのは、有名ファッションブランド『BOSS』と共同で手掛ける『BOSS BY BECKHAM』のアイテムを身につけたショット。カジュアルなスタイルからフォーマルな装いまで、さまざまなコーディネートを披露した。この投稿には「やはりスター」「本当に魅力的」「似合いすぎ」「歳の重ね方が素敵」「ただた