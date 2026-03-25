横浜で行われる新しい都市型フェス『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』（4月3～5日）内で、ネジメントレーベル「Echoes」がキュレーションするイベント『Echoes Baa 2026』が4月4・5日に横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場で開催。 このたび本イベントのMCにEchoesに所属するアーティストでもあるパペットスンスンが就任。当日は、VTRにてスンスンの特徴的でかわいらしい声と