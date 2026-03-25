春の高校野球センバツ甲子園。日本文理は25日、2回戦で埼玉の花咲徳栄と対戦。守備のミスが絡みベスト8進出はなりませんでした。 15年ぶりにセンバツで1勝をあげ、2回戦に進出した日本文理。雨の降る聖地・甲子園で強豪・花咲徳栄と対戦しました。 マウンドには2試合連続の先発となるエースの染谷。1回、2アウト2塁1塁のピンチを招きますが、打球がランナーに当たりこれが守備妨害となり1回を無失点に抑えます。