○日本乾溜工 [福証] 麻生など2先を割当先とする587万2300株の第三者割当増資を実施する。発行価格は1032円。 ○ＤＷＴＩ [東証Ｇ] 千寿製薬を割当先とする215万0500株の第三者割当増資を実施する。発行価格は93円。 [2026年3月25日] 株探ニュース