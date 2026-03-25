上越市の高田城址公園では、恒例の『観桜会』の準備が進められています。 日本三大夜桜としても知られる高田城址公園。今年も観桜会にむけて着々と準備が進められていて、25日までに約3000個のぼんぼりが設置されました。 あとはサクラの開花を待つばかりです。 ■訪れた人 「いまはつぼみだが咲くと見事。」 ■訪れた人 「風があっても散る姿もきれいなので(楽しみ)。」 高田城址公園の『観桜会』は、4月3日A