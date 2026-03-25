児玉化学工業 [東証Ｓ] が3月25日大引け後(19:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の8.5億円→16億円(前期は0.9億円)に88.2％上方修正し、増益率が8.8倍→16倍に拡大し、31期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の2.1億円→9.6億円(前年同期は1億円)に4.5倍増額し、増益率が2.1倍→9.