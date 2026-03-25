25日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比170円高の5万3650円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万3749.62円に対しては99.62円安。出来高は4583枚となっている。 TOPIX先物期近は3632.5ポイントと前日比12ポイント高、TOPIXの現物終値比は18.49ポイント安で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物