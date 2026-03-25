25日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝158円89銭前後と、午後5時時点に比べ24銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝184円32銭前後と24銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース