25日は天気が下り坂で、この時間も雨の降っているところがあります。日中は風も弱く穏やかな天気になりました。 そんななか、上越市の高田城址公園では恒例の観桜会の準備が進められています。そして、最新の開花・満開予想が出ました。 ◆開花・満開予想 「新潟市中央区」と「高田城址公園」ともに開花は3月31日(火)、満開は4月4日(土)の予想です。来週末にはお花見ができるかもしれません。天気予報を確認しつつ、お花見