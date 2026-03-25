この春、小学校に入学する新一年生に交通安全への願いを込めた『黄色いワッペン』が贈られました。 今年で62回目を迎えた『黄色いワッペン』の贈呈式。銀行や保険会社あわせて4社から新潟市内の約5200人の新一年生に贈られます。ワッペンは、黄色い帽子とともに小学1年生の目印となり、交通事故の防止につなげます。 ■新1年生 「Q.(小学校なにが楽しみ？)体育です。走ったりすることです。」 ■新1年生 「たくさん友達