北海道大学で３月２５日に卒業式が行われ、およそ４０００人がエルムの杜を巣立ちました。鮮やかな袴やスーツに身を包んだ卒業生たち。北海道大学では２５日に卒業式が行われ、水産学部を除く学部と大学院およそ４０００人に学位が授与されました。式では卒業生たちが最後に北大寮歌の「都ぞ弥生」を歌い、思い出が詰まったキャンパスをあとにしました。（卒業生）「最高の出会いだね」（卒業生）「初任給がでたらお世話にな