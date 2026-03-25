この記事をまとめると ■ソニー・ホンダモビリティがAFEELAの2車種の開発・販売中止を発表した ■ホンダの電動化戦略見直しが前提条件を大きく揺るがした ■EV市場の厳しさと事業再構築の必要性が浮き彫りとなった 期待の次世代EVがまさかの頓挫 ソニーグループと本田技研工業の合弁会社であるソニー・ホンダモビリティ（SHM）は3月25日、第1弾モデル「AFEELA 1」および第2弾モデルの開発と発売中止を発表した。ホンダが3月12日