ザ・リッツ・カールトン大阪では、1階のイタリア料理「スプレンディード」にて毎年大人気のストロベリーアフタヌーンブッフェ(平日は大人7000円、子ども3500円、土日祝は大人7500円、子ども3750円)を、2026年4月27日(月)まで開催中。【写真】キュートないちごスイーツの数々を、好きなだけ味わえる今回はこちらのブッフェに、大の甘党編集部員が潜入。五感で楽しむスイーツをはじめ、2種のフレッシュいちごに9種のセイヴォリーなど