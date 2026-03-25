香港メディアの香港01は25日、「原油高騰がアジアを直撃、日本とベトナムは燃料不足、タイでは公務員に階段利用で節電指示」とする記事を掲載した。記事はまず、「イラン戦争は開始から3週間が過ぎ、原油価格の高騰とアジア諸国における深刻な原油不足を引き起こしている。中国、韓国、タイはエネルギー輸出を制限し、日本、ベトナム、タイではガソリン不足が起きている。フィリピンとスリランカは公務員に週4日勤務制を導入した。