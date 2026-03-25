中国科学院国家天文台が3月24日に明らかにしたところによると、国家の重大な科学技術インフラである郭守敬望遠鏡（LAMOST）が現在までに公開したスペクトルデータが3000万件を突破し、世界で最も多くのスペクトルデータを公開しているサーベイプロジェクトの地位を維持しています。これらのスペクトルデータはLAMOST DR13（バージョン1．0）のデータセットにまとめられ、国内の天文学者や海外の共同研究者向けに正式に公開されてい