この記事をまとめると ■歴代ランドクルーザーはアメリカでも人気車種だ ■北米トヨタのトヨタモータースポーツがランドクルーザー60をレストアしSEMAで展示 ■ノーマル＋αの見た目を維持しつつ3.4リッターV6ツインターボエンジンを搭載した 40年前の名車にほぼ無加工で最新エンジンを搭載 ランクル人気はいまさらいうまでもありませんが、じつはアメリカでも新旧モデルにプレミアがつくほどの大人気。それを裏付けるかのように