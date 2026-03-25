「解体出直し」進んだか？ 1年前の今日、熊本市電（路面電車）停車していた車両に別の車両が追突し、15人が重軽傷を負いました。 【写真を見る】「解体的出直し」進んだか？市長が安全チェック路面電車・熊本市電で15人重軽傷の追突事故 これを受けて、熊本市の大西一史市長が今日、1年前に追突した車両に乗り込み、安全確保の取り組み・状況を確認しました。 熊本市 大西一史 市長「ここは、特に危ない交差点だから注意する