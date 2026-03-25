熊本地震の発生から10年。自宅が被災し、仮設住宅や公営住宅などに入居した人は、ピーク時には2万2255世帯、4万7800人いました。 【写真を見る】熊本地震から10年…「仮住まい」最後の2世帯4人 生活再建へピーク時4.8万人からゼロに 2026年3月現在、その人数は2世帯4人です。 この4人について、生活再建の見通しが立ったことが明らかになりました。 県内の災害公営住宅と民間の賃貸住宅に入居する4人は、益城町