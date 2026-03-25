24日（火）、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子 西地区）の大同特殊鋼知多レッドスターが「FAN THANKS FES」を4月26日（日）に行うことをクラブ公式SNSで発表した。 大同特殊鋼は、今季のレギュラーシーズンで6勝22敗、西地区9位と伸び悩む結果となった。来シーズンからの活躍が期待される。 概要は26日13:00から大同特殊鋼星崎工場内体育館で行われ、入場無料、誰でも参加可能となっている。会員