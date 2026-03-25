巨人の大勢投手（２６）が２５日、東京ドームでの全体練習を前に実戦形式の打撃練習に登板した。カウント１−１からの投球で、打者４人に対して１７球を投じた。佐々木には四球、増田陸には左翼席への本塁打を浴びるも、この日の最速は１５０キロを計測。「体の痛みとかそういうのがなく投げられたので良かった。ボールの違和感はないので、もっとしっかりとキャッチャー構えたところに投げられるようにしたいなと思います」と