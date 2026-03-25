大阪・ミナミで違法なバカラ賭博店を経営するグループのトップとして逮捕された男性について、大阪地検は25日、不起訴としました。 大阪市中央区東心斎橋のバカラ賭博店を経営するグループのトップの男性（52）は去年11月、店内で客にチップを渡し、バカラ賭博をさせた賭博開帳図利の疑いで、今年1月に逮捕。その後、釈放されていました。 警察によりますと、店は24時間営業で、店内と店外に見張り役を配置。