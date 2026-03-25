経済産業省は、熊本県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格が、6週ぶりに値下がりしたと発表しました。 【写真を見る】ガソリン価格 6週ぶりの値下がり 熊本185.3円 全国177.7円 経済産業省によりますと、おととい（3月25日）時点の熊本県内のレギュラーガソリンの平均価格は、前の週より５.3円下がって「185.3円」となり、6週ぶりの値下がりとなりました。 全国平均も、前の週より13.1円低い「177