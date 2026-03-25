元中日監督の落合博満氏（72）が、20日のABCテレビ「虎バン」（関西ローカル）に出演。阪神を率いる監督としてのイメージを語った。阪神の今季を占うインタビュー企画。下柳剛氏から「今の阪神を引き継いだら、どんな野球をしますか？」と聞かれると、落合氏は「投手中心の守りの野球をやるんだと思う」とイメージした。阪神投手陣のレベルの高さには文句がない。そのため「2004年、05年、06年。あの頃の野球に似ていると