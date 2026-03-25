インタビューに答えるNHKの井上樹彦会長今年1月に就任したNHKの井上樹彦会長（68）が25日、共同通信のインタビューに応じた。取材や番組制作で積極的に人工知能（AI）を活用するための「AI原則」を策定し、近く公表すると明らかにした。従来のAIの利用指針はリスク管理に重点を置いていたとして「生産性を向上させるため、使いこなすという方向へシフトする」と力を込めた。フジテレビの一連の問題などを受け「人権に関する施