東京地検は25日、面識のない20代女性に性的暴行をしたとして、不同意性交容疑で警視庁に逮捕されたNHK報道局スポーツセンターの男性チーフ・ディレクター（50）を不起訴とした。理由を明らかにしていない。男性は1月に東京都渋谷区の路上を歩いていた女性に声をかけてビルに連れ込み、わいせつな行為をした疑いで、今月5日に逮捕された。