タレントのMEGUMI（44）が25日放送のフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）にVTR出演し、相談相手について明かす場面があった。番組ではアパレルブランドの新CM撮影の現場に密着。近年、プロデューサーとしても活躍するなど多忙を極めるが、幸せを感じる瞬間について聞かれると「朝ごはんを丁寧に作るのが凄い幸せ」と告白。「2分で作れる」アボカドトーストの作り方を紹介した。相談事があった場合は「基本、