ソニーグループとホンダの合弁会社「ソニー・ホンダモビリティ」は２５日、電気自動車（ＥＶ）の開発と発売を中止すると発表した。２０２６年中に予定していた第１弾のセダン「アフィーラ１」の米国での納車を中止する。ホンダのＥＶ戦略の見直しを受けた対応で、今後の方向性はソニー、ホンダと３社で協議・検討する。試作車を今年１月に米国で公開した第２弾のスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）の開発も中止する。理由についてソ