「トミーズカップ」（２６日開幕・川口）三宅真央（２９）＝山陽・３６期＝は２月１８〜２０日のナイトレース開催以来の川口参戦。昨年１２月２７日には当地でガールズ王座決定戦を制した実績を持っている。「川口は好き。でも、ダメな時とムラがある」と語るように２月開催では５４５着と結果を残せなかった。ここ４節は地元の山陽で出走。ハンデが前になった影響もあり、着が取れるようになってきた。２６日の初日は雨の予