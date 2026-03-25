タイ船籍の貨物船「マユリー・ナリー」がホルムズ海峡で黒煙に包まれる様子＝3月11日/Royal Thai Navy/Reuters（CNN）4週間前に戦争が始まって以降、イラン付近で攻撃を受けた船舶の数は十隻を超えることが分かった。英海事貿易機関（UKMTO）が明らかにした。これによると、2月28日以降、ペルシャ湾やホルムズ海峡周辺で少なくとも16件の船舶攻撃が報告されているという。