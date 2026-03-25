経済誌フォーブスが大リーガーの総収入ランキングを発表大リーグの開幕を目前に控え、米経済誌「フォーブス」は選手たちの今季予測される総収入ランキングを発表した。年俸とスポンサー収入を合計すると、1位は大谷翔平投手（ドジャース）の約202億円。「これは野球選手として記録的な額」と驚きをもって紹介している。「2026年MLBで最も稼ぐ選手たち」として紹介されたランキングは「ロサンゼルス・ドジャースの二刀流スター