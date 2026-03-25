【ソニー・ホンダモビリティ：「AFEELA 1」の開発・発売中止】 3月25日 発表 「グランツーリスモ７」に収録された「AFEELA Prototype 2024」 ソニー・ホンダモビリティは3月25日、同社が手がける電気自動車の第1弾モデル「AFEELA 1」および第2弾モデルの開発と発売の中止を発表した。 「AFEELA 1」は、ソニーグループと本田技研工業（ホンダ）の技術や知見、