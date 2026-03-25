Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年3月25日は、i2規格に対応し最大15Wのワイヤレス充電が可能な、UGREEN（ユーグリーン）の「Qi2 MagSafeワイヤレス車載充電器」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 UGREEN MagFlow Qi2 MagSafeワイ