デビュー４０周年を迎える演歌歌手・中村美律子が名前の語呂合わせから制定した３月２５日の?みつこの日?に都内で記念イベントを開催し、４０周年記念曲「人生万歳」を５月２７日にリリースすることを発表した。司会者から、今回の「３月２５日」に集まってもらった趣旨「参加してくれた『みつこさん』さんを笑顔美人にしよう」という企画内容の説明がされた。中村は白をベースとしたモダンな着物に身を包みステージに登場。「