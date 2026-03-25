【コンソールアーカイブス テラクレスタ】 3月26日 配信 価格：800円 プレイ人数：1～2人 ハムスターは、プレイステーション 5/Nintendo Switch 2用「コンソールアーカイブス テラクレスタ」を3月26日より配信する。価格は800円。 「テラクレスタ」は、1986年にニチブツから8ビットの家庭用ゲーム機向けに発売