５月に米国を公式訪問してトランプ米大統領と会談するチャールズ国王に「歴史的な公務の遂行」を期待する声が高まっている。英紙ミラーが２４日、報じた。チャールズ国王はカミラ王妃を帯同して５月に米国を３日間、公式訪問する。公式行事としてトランプ氏との会談とホワイトハウスでの晩さん会、ニューヨーク市への訪問、ワシントンでの米国議員合同会議での演説などが行われる予定だ。今回の訪問は、１９９１年のエリザベ