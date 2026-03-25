【モデルプレス＝2026/03/25】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが表紙をつとめる「CanCam」5月号特別版（3月23日発売／小学館）の重版が決定。3月26日頃から順次ネット書店で予約開始、4月7日頃からは一部書店にて販売される。【写真】人気5人組アイドル、オフ感満載接近ショット◆M!LK「CanCam」初表紙が重版決定「イイじゃん」「好きすぎて滅！」など一度耳にしたら忘れられない楽曲の数々、全力パフォーマンスと愛すべきキャ