【モデルプレス＝2026/03/25】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日に発売する1st写真集『エチュード』（新潮社）より、先行カット第16弾が解禁された。【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、美背中輝く姿◆川崎桜「パリでスケートを」夢叶える直前の表情本作で川粼は、自らデザインに携わったスケート衣装に身を包み、念願だった「パリでスケートを滑る」という夢を実現。今回公開されたのは、リンク