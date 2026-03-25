子どもを撮影しようとした瞬間、思いがけない出来事が起こったエピソードがXで話題となっています。カメラを向けた先に現れたのは、なんとも堂々とした表情の猫ちゃん。投稿は19万表示、2.3万件のいいねを集め、「とんでもなくエンターテイナー風のネッコw」「可愛すぎる♡」といった声が寄せられました。 【写真：息子を撮影しようとカメラを向けたら、『猫』が…まさかの瞬間】 子どもの写真を撮ろうと