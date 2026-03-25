2026年3月27日に開幕するプロ野球。侍ジャパンでWBCに出場したロッテの種市篤暉が右肩のコンディションで、開幕に間に合わないことが判明した。メディア報道によると、患部の状態は重症ではなく、サブロー監督は開幕3カード目以降の復帰を示唆しているという。本来は先発投手だが、WBCでは中継ぎ登板で活躍種市はロッテで先発の中心として回っているが、侍ジャパンではリリーバーとして起用された。1次リーグでは2026年3月7日の韓