606万回以上視聴され7.6万件の「いいね」を獲得しているのは、あわや脱走！という緊迫感のある瞬間。投稿には「予想外すぎて飛び上がるところだった」「下見てたので、びっくりしました！！！」と、ドキッとしてしまった視聴者からのコメントが集まっています。 【動画：ドアに『猫がいます、ご注意ください』と書かれたステッカー…開けると？→想像を超える光景】 ちょっと外に出ただけなのに Instagramアカウント「ロ