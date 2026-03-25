ドラァグクイーンのサマンサ・アナンサが木曜日にパーソナリティーを務める番組『Clip』（ラジオ関西、月−木午後1時〜）。「あれは度肝を抜かれたわ〜」というテーマでメールを募集したところ、リスナーからさまざまなエピソードが集まった。この日は、普段出演しているネオ昭和アーティストの阪田マリンが都合により欠席していたため、芥川賞作家の松永K三蔵が代演を務めた。リスナーからは、あるSNSのコミュニティで集い