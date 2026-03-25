レーシングドライバーのルイス・ハミルトンとリアリティ番組「カーダシアン家のセレブな日常」で知られるモデルで女優のキム・カーダシアンが、東京でデートを楽しんでいるようだ。27日開幕の日本グランプリを控えるF1ドライバーのハミルトンが、キムと元夫でラッパーのカニエ・ウェストとの間の3人の子供、そしてキムの妹クロエ、その2人の子供と東京を楽しんでいる姿が目撃されてい