乳がん手術を公表した演歌歌手の石原詢子が25日、自身のインスタグラムを更新。最初の抗がん剤治療から1カ月が経過し、外出したことを報告した。 【写真】苦しくても下を向かない真っ直ぐな目病と闘う気丈な姿 石原は「昨日は気分も良かったし、お天気も良かったので１ヶ月ぶりに外に出て歩いてみた。」と記し、「最初の抗がん剤治療をして１ヶ月！ いつも登る坂道歩き慣れてる坂道が、途中 動悸して立ち止まってしまう