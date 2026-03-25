日本テレビ系「ZIP!」の初代レギュラーで女優の曽田茉莉江(33)が25日までに自身のインスタグラムを更新。美スタイル際立つファッションを公開した。 【写真】白く華やかな装いに「ずっーと観てられる」の声 アパレルブランドの合同イベントを訪れたことを伝え、「いつも愛用しているブランドなので新作も沢山みれて嬉しかったです」と楽しんだ様子。オフショルダー&超ミニ丈の白いドレス姿で花束を持