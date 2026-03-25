蓮井博美さん（高松市提供） 31日付で任期満了となる高松市の加藤昭彦副市長（70）の後任に、政策局長の蓮井博美（59）さんが決まりました。 24日に行われた高松市議会で選任同意案が可決されたもので、就任は4月1日付です。 蓮井さんは香川大学を卒業後、1990年に高松市役所に入庁。総務局総務課長や市民政策局長などを歴任して、2024年からは政策局長を担当しています。 高松市の女性副市長は2人目です。