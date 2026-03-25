福岡県の幹部職員らの任意団体が福岡県議会議長らの政治資金パーティーのパーティー券を一括で購入していたことが明らかになりました。報道陣の取材に応じた服部知事は25日、法に抵触する恐れがあり、改善を図るべき問題との認識を示しました。福岡県の部長や課長らでつくる任意団体「部課長会」では、毎月、懇親会などの名目で数千円から1万5000円の会費を給与天引きで徴収しています。関係者によります