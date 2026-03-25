by ReiterliedGitHubがアニメを違法に視聴するツールに関連した900以上のリポジトリとフォークを削除しました。これはCrunchyrollやVIZ Mediaなどの権利者を代表するRemove Your Media LLCによる削除要請を受けた措置です。raw.githubusercontent.com/github/dmca/refs/heads/master/2026/03/2026-03-23-crunchyroll.mdhttps://raw.githubusercontent.com/github/dmca/refs/heads/master/2026/03/2026-03-23-crunchyroll.mdGitHub