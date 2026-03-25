去年開かれた学校給食の献立を競う「甲子園」で南佐久郡南相木村の小学校の給食が県内で唯一決勝に進出し優秀賞を受賞しました。地域食材たっぷりの献立で、25日は学校に招かれた地域の人たちが食べました。南相木村の南相木小学校に招かれたのは日頃、給食に食材を提供する地元の生産者や児童の保護者などです。「おいしい。おいしい」提供されたのは佐久穂町で養殖された信州サーモンときのこのホイル焼きや、村で採れた野